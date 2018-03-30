Банк «Глобэкс» меняет условия программы лояльности

Банк «Глобэкс» с 1 апреля меняет условия программы лояльности для клиентов.

В акции участвуют карты, выпускаемые в категориях Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, «Мир Классическая».

Продуктовый виджет

Теперь сash back в размере 1% будет начисляться участникам программы лояльности при оплате покупок и услуг в категориях «все для дома, дачи, ремонта» (строительные материалы, сантехника, материалы для ремонта, мебель, аксессуары для дома, услуги ремонтных организаций) и «активный отдых» (товары для спорта и активного отдыха, купленные в специализированных магазинах). Также сash back в размере 5%, как и прежде, будет начисляться за платежи в категории «кафе и рестораны».