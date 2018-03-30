Женщины зарабатывают быстрее мужчин

ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих розничных клиентов — мужчин и женщин. Результаты показали, что женщины увеличивают свои доходы быстрее мужчин (за последние пять лет на 40% против 37%). Кроме того, женщины оформляют больше депозитов и приобретают более дорогие автомобили. При этом транзакции по картам чаще совершают мужчины.

Среди клиентов ВТБ женщины демонстрируют бОльшую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% больше, чем среди мужчин — почти 475 тысяч против 281 тысячи. При этом средний размер вклада на 17% больше все же у мужчин.

Еще одной отличительной особенностью женщин является стремление к покупке более дорогих автомобилей. «Средний чек» по оформляемым автокредитам ВТБ у них составляет свыше 750 тысяч рублей, у мужчин — только около 700 тысяч. Хотя общее число приобретаемых автомобилей у мужчин почти вдвое больше.

«Статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Они оформляют на 60% больше кредитов наличными, чем женщины, на 44% — ипотеки. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно «сильный пол»», — прокомментировал Андрей Кутовой, руководитель департамента розничного CRM и продвижения ВТБ.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин — на 25%. И даже несмотря на существующее мнение о том, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит о том, что чаще транзакции по картам проводят не они. За последние 5 лет число транзакций у мужчин выросло почти в три раза, в то время как у женщин — только в 2,5.