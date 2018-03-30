Боевики, покидая населенные пункты в Сирии, представляют карты минных полей 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, заявил в пятницу журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции", — сказал Рудской.