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Боевики, покидая населенные пункты в Сирии, представляют карты минных полей
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Боевики, покидая населенные пункты в Сирии, представляют карты минных полей 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боевики в Сирии при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, заявил в пятницу журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции", — сказал Рудской.
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