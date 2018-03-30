Совкомбанк открыл новый мини-офис в Ижевске

Советская, д. 2. Как уточнили в кредитной организации, на данный момент в городе, таким образом, работают уже четыре ее мини-офиса и одно кредитно-кассовое отделение.

В новом офисе доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе операции по вкладам, потребительским кредитам, автокредитам, ипотеке, оформление расчетных и кредитных карт, а также карт беспроцентной рассрочки «Халва».

В отделении установлено два банкомата, один — с функцией cash-in.

Офис обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.