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Совкомбанк открыл новый мини-офис в Ижевске
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Совкомбанк открыл новый мини-офис в Ижевске 

Банки.ру 38 минут назад
Советская, д. 2. Как уточнили в кредитной организации, на данный момент в городе, таким образом, работают уже четыре ее мини-офиса и одно кредитно-кассовое отделение.
В новом офисе доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе операции по вкладам, потребительским кредитам, автокредитам, ипотеке, оформление расчетных и кредитных карт, а также карт беспроцентной рассрочки «Халва».
В отделении установлено два банкомата, один — с функцией cash-in.
Офис обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.
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