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МФК «Мани Фанни Онлайн» запускает заем под залог автомобиля
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МФК «Мани Фанни Онлайн» запускает заем под залог автомобиля 

Банки.ру 38 минут назад
Получить его можно по паспорту владельца или по ПТС, уточняется в сообщении компании.
Сумма займа — от 100 тыс. до 1 млн рублей, что может составлять до 90% стоимости транспортного средства. Срок — от одного года до трех лет. Возможно досрочное погашение.
Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст — 20—70 лет, регистрация в Москве или Московской области. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника отечественного и иностранного производства в исправном техническом состоянии. Имущество должно быть в собственности заемщика, свободно от залогов, арестов и иных притязаний, а также должно стоять на учете в РФ.
Для получения займа необходимо обратится в офис или вызвать передвижной офис «Деньги на дом».
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