МФК «Мани Фанни Онлайн» запускает заем под залог автомобиля

Получить его можно по паспорту владельца или по ПТС, уточняется в сообщении компании.

Сумма займа — от 100 тыс. до 1 млн рублей, что может составлять до 90% стоимости транспортного средства. Срок — от одного года до трех лет. Возможно досрочное погашение.

Требования к заемщику: гражданство РФ , возраст — 20—70 лет, регистрация в Москве или Московской области . В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника отечественного и иностранного производства в исправном техническом состоянии. Имущество должно быть в собственности заемщика, свободно от залогов, арестов и иных притязаний, а также должно стоять на учете в РФ.

Для получения займа необходимо обратится в офис или вызвать передвижной офис «Деньги на дом».

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