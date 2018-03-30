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Минздрав заявил о наличии четырех регионов с долей оклада в зарплате врачей ниже 30%
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Минздрав заявил о наличии четырех регионов с долей оклада в зарплате врачей ниже 30% 

Rambler News Service 44 минуты назад
В настоящее время в четырех регионах России доля оклада в общей зарплате врачей не превышает 30%, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе итоговой коллегии Минздрава.
«С учетом рекомендаций Минздрава регионами продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда, ориентированной на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%. В настоящее время в 60 из 85 регионов зарплата соответствует этим нормативным значениям…Осталось четыре региона с уровнем оклада в зарплате 30%», — сказала она.
Министр отметила, что в 2017 году средняя заработная плата медицинских работников по сравнению с 2012 годом увеличилась у врачей на 65,6% и составила 56 445 рублей, среднего медицинского персонала — на 56,4% — 30 246 рублей, у младшего медицинского персонала — на 104,2% — 21 413 рублей.
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