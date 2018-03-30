Ещё
OneTwoTrip: доля бронируемых билетов на перелеты внутри России выросла до 40%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OneTwoTrip: доля бронируемых билетов на перелеты внутри России выросла до 40% 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: TourDom
Доля бронируемых авиабилетов внутри России на июнь-июль выросла за год с 32% до 40%, следует из презентации сервиса OneTwoTrip.
«В количестве билетов, оформленных у нас с 1 января 2017 по 30 марта 2017 с вылетом в июне-июле доля билетов на внутренние рейсы составляла 32%. Аналогичное сравнение в этом году (продажи с 1 января 2018 до 30 марта 2018, вылет в июне-июле, т.е. период ЧМ) доля составляет 40%», — сказал RNS представитель сервиса Алексей Белоусов.
Бронирование авиабилетов в Москву за аналогичный период выросло с 21,5% до 32%.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Rambler News Service: последние новости
Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых договорах в ЖКХ КХЛ введет «жесткий» потолок зарплат в 900 млн рублей на клуб с 2020 года Кудрин заявил о необходимости повысить уровень пенсий до 50-60% от зарплаты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ132
Россия вышлет украинских дипломатов136
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт76
Вторая холодная война официально объявлена751
Умерла Наталья Попович2
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение