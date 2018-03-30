OneTwoTrip: доля бронируемых билетов на перелеты внутри России выросла до 40% 

Доля бронируемых авиабилетов внутри России на июнь-июль выросла за год с 32% до 40%, следует из презентации сервиса OneTwoTrip.
«В количестве билетов, оформленных у нас с 1 января 2017 по 30 марта 2017 с вылетом в июне-июле доля билетов на внутренние рейсы составляла 32%. Аналогичное сравнение в этом году (продажи с 1 января 2018 до 30 марта 2018, вылет в июне-июле, т.е. период ЧМ) доля составляет 40%», — сказал RNS представитель сервиса Алексей Белоусов.
Бронирование авиабилетов в Москву за аналогичный период выросло с 21,5% до 32%.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.