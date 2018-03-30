OneTwoTrip: доля бронируемых билетов на перелеты внутри России выросла до 40%

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых договорах в ЖКХ

КХЛ введет «жесткий» потолок зарплат в 900 млн рублей на клуб с 2020 года

Кудрин заявил о необходимости повысить уровень пенсий до 50-60% от зарплаты