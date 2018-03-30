Минздрав хочет продлить жизнь россиян

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала задачей возглавляемого ею ведомства увеличение продолжительности жизни россиян до 76 лет к 2024 году. Об этом, как сообщает «Газета.ru», чиновница объявила во время выступления на заседании коллегии Минздрава

Также министр отметила, что к 2030 году продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет. По ее словам, в данный момент этот показатель составляет 72,7 года и «вплотную».

«Это реально спасенные человеческие жизни», — сообщила она.

Между тем, подчеркнула Голодец, в настоящее время «разброс» по продолжительности жизни в разных регионах России является «просто невероятным» — от 64 до 80 лет. Так, более 80 лет живут уроженцы Ингушетии , а москвичи вскоре достигнут этого показателя, в 10 субъектах страны живут более 75 лет, а в 20-и — менее 70-и.

В конце января Вероника Скворцова сообщала, что в 2017 году смертность в России снизилась почти на 4% во всех возрастных группах. По ее словам, за минувший год она составила 13,4 на тысячу человек, что является «очень существенным снижением».