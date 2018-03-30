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Более 63 млн банковских карт выдано жителям Московского региона в 2017 г.
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Более 63 млн банковских карт выдано жителям Московского региона в 2017 г. 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Жителям Московского региона в прошлом году было выдано свыше 63 млн банковских карт, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.
«На конец 2017 г. в России было выпущено 271 млн платежных карт против 254,7 млн годом ранее, на территории страны с их использованием совершено 20,4 млрд операций на 41,8 трлн руб. В 2017 г. на территории Московского региона с использованием платежных карт совершено 7,8 млрд операций на сумму, которая составила около 13 трлн рублей. По сравнению с 2016 г. количество операций увеличилось на 37,8%, объем — на 14,1%. Количество выданных жителям Московского региона платежных карт (расчетных и кредитных) составило более 63 млн штук. При этом жителям Московской области по итогам 2017 г. было эмитировано более 12 млн платежных карт (годовой рост составил порядка 12%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что платежные карты жители Москвы и Подмосковья все чаще используют для оплаты регулярных некрупных покупок и все реже — для снятия наличных. По итогам прошлого года объем операций по безналичной оплате товаров и услуг занимает в Московском регионе уже 48,5% среди всех операций с использованием платежных карт, увеличившись за год почти на треть. Это полностью соответствует общероссийской тенденции последних лет, которая демонстрирует устойчивое снижение количества и объема операций по снятию наличных с карт. Количество подобных операций в регионе сократилось за год на 1,7%.
Популярности карт как средства платежа способствует развитие сети терминалов, установленных в том числе в организациях торговли и сферы услуг Москвы и Подмосковья. За год общее количество терминалов и импринтеров выросло на 16% и превысило 471,2 тыс. устройств. Число банкоматов в Московском регионе по итогам года составило порядка 41,8 тыс. штук, в том числе более 30 тыс. банкоматов имеют функцию приема наличных денег.
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