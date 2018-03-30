Скворцова: средняя зарплата врачей составила 56,4 тыс. рублей в 2017 году

"По итогам 2017 года, в целом по Российской Федерации , среднемесячная заработная плата врачей составила 56,4 тыс. рублей, среднего персонала — 30,2 тыс. рублей и младшего персонала — 21,4 тыс. рублей", — сказала она.

Осталось четыре региона РФ с низким ростом заработной платы, отметила министр.

По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата увеличилась у среднего медицинского персонала на 56,4%, младшего — на 104,2%.

Численность врачей, работающих по дефицитным специальностям, увеличилась на 10% за четыре года в России, добавила Скворцова.

"Сегодня мы можем констатировать рост, произошедший за четыре года, числа специалистов по дефицитным специальностям: «Анестезиология-реаниматология», «Онкология», «Рентгенология», «Патологическая анатомия» — более 10%", — сказала Скворцова

В 2017 году число врачей в РФ увеличилось почти на 4 тыс. человек и составило 548 414 человек.