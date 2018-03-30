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Скворцова: средняя зарплата врачей составила 56,4 тыс. рублей в 2017 году
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Скворцова: средняя зарплата врачей составила 56,4 тыс. рублей в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата врачей с 2012 года увеличилась на 65,5%, и по итогам 2017 года составила 56,4 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем выступлении на итоговой коллегии Минздрава России в пятницу.
"По итогам 2017 года, в целом по Российской Федерации, среднемесячная заработная плата врачей составила 56,4 тыс. рублей, среднего персонала — 30,2 тыс. рублей и младшего персонала — 21,4 тыс. рублей", — сказала она.
Осталось четыре региона РФ с низким ростом заработной платы, отметила министр.
По данным Росстата, с 2012 года среднемесячная заработная плата увеличилась у среднего медицинского персонала на 56,4%, младшего — на 104,2%.
Численность врачей, работающих по дефицитным специальностям, увеличилась на 10% за четыре года в России, добавила Скворцова.
"Сегодня мы можем констатировать рост, произошедший за четыре года, числа специалистов по дефицитным специальностям: «Анестезиология-реаниматология», «Онкология», «Рентгенология», «Патологическая анатомия» — более 10%", — сказала Скворцова
В 2017 году число врачей в РФ увеличилось почти на 4 тыс. человек и составило 548 414 человек.
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