Минздрав назвал размер средней зарплаты врачей в 2017 году

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в 2017 году средняя заработная плата у врачей составила 56,445 руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Она также добавила, что на данный момент в четырех регионах России доля оклада в общей зарплате врачей не превышает 30%.

"С учетом рекомендаций Минздрава регионами продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда, ориентированной на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%. В настоящее время в 60 из 85 регионов зарплата соответствует этим нормативным значениям…Осталось четыре региона с уровнем оклада в зарплате 30%", — сказала Скворцова в ходе итоговой коллегии Минздрава.