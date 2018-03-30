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Минздрав назвал размер средней зарплаты врачей в 2017 году
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Минздрав назвал размер средней зарплаты врачей в 2017 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в 2017 году средняя заработная плата у врачей составила 56,445 руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Она также добавила, что на данный момент в четырех регионах России доля оклада в общей зарплате врачей не превышает 30%.
"С учетом рекомендаций Минздрава регионами продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда, ориентированной на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60%. В настоящее время в 60 из 85 регионов зарплата соответствует этим нормативным значениям…Осталось четыре региона с уровнем оклада в зарплате 30%", — сказала Скворцова в ходе итоговой коллегии Минздрава.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата врача в Москве составила 135 тысяч рублей.
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