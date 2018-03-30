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Врачи пожаловались на несправедливое повышение зарплат санитарам в Свердловской области
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Врачи пожаловались на несправедливое повышение зарплат санитарам в Свердловской области 

360tv.ru 1 час назад
Cотрудники ЦГБ Красноуральска Свердловской области столкнулись с несправедливой, на их взгляд, ситуацией. Согласно «майским указам» от 2012 года, зарплата санитаров в их учреждении стала выше, чем у медсестер, врачей и завотделением. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Врачи ЦГБ в Красноуральске пришли в недоумение после получения расчетных ведомостей. Санитары медицинского учреждения теперь зарабатывают 32 тысячи рублей. Средняя зарплата медсестер — 16 тысяч рублей, врачей — 21 тысяча рублей, завотделением — 28 тысяч рублей.
В зависимости от количества дежурств, зарплата у всех разная, но по этим листкам о зарплате за февраль можно видеть среднюю картину. Зреет бунт — для чего мы столько лет учились? Некоторые полушутя уже грозятся перейти в санитары
— сотрудник ЦГБ Красноуральска.
Главврач Красноуральской ЦГБ заявил, что перерасчет заработной платы сделали «по закону».
На сайте поиска работы появились сразу несколько предложений о трудоустройстве от администрации Кемеровского муниципального района. Все они находятся в открытом доступе в общероссийской базе вакансий.
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