Врачи пожаловались на несправедливое повышение зарплат санитарам в Свердловской области

Врачи ЦГБ в Красноуральске пришли в недоумение после получения расчетных ведомостей. Санитары медицинского учреждения теперь зарабатывают 32 тысячи рублей. Средняя зарплата медсестер — 16 тысяч рублей, врачей — 21 тысяча рублей, завотделением — 28 тысяч рублей.

В зависимости от количества дежурств, зарплата у всех разная, но по этим листкам о зарплате за февраль можно видеть среднюю картину. Зреет бунт — для чего мы столько лет учились? Некоторые полушутя уже грозятся перейти в санитары

— сотрудник ЦГБ Красноуральска.

Главврач Красноуральской ЦГБ заявил, что перерасчет заработной платы сделали «по закону».

На сайте поиска работы появились сразу несколько предложений о трудоустройстве от администрации Кемеровского муниципального района. Все они находятся в открытом доступе в общероссийской базе вакансий.