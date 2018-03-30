Минус 3000 от платежа. Пять способов упростить жизнь с ипотекой

Ипотека — это долгосрочный проект с большими обязательствами. Платежи не должны сильно обременять заемщика и его семью. Но что же делать, если ипотека уже взята, а жизненные обстоятельства изменились в худшую сторону и кредитное бремя становится тяжелее?

Как сэкономить, рассказывает консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России Анфиса Егорова.

Снижение ставки по ипотеке в своем банке

Ставки по кредитам напрямую зависят от ставки рефинансирования ЦБ РФ . Последние 3 года она постоянно снижается. В марте текущего года ключевая ставка была снижена до 7,25% (для сравнения, в марте 2015 года ставка равнялась 14%). Вслед за этим снижаются и ставки по кредитам.

По какой ставке оформляли свою ипотеку вы? Если ваша ставка 11% и более, то сесть шанс снизить ее на несколько пунктов в своем банке. Чаще банки по заявлению заемщиков снижают ставку до 10,5 — 10,9%. Так можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей в месяц.

Уточните условия своего ипотечного кредита, и если ваша ставка значительно выше текущих показателей по новым кредитам в башем банке, подайте заявление о снижение ставки. В некоторых банках заявления принимаются через сайт, что можно сделать буквально за пару минут.

У разных банков свои условия для снижения ставки, например, остаток долга более определенной суммы, срок кредита более 1 года и т.п. И банк вам может отказать, так как эта процедура проводится на усмотрение банка (если в договоре не предусмотрено изменение ставки).

Кстати, такое заявление можно подавать неоднократно. Уже снижали ставку и заметили, что ваш банк снова улучил условия для новых заемщиков? Попросите и вам снизить ставку.

Рефинансирование ипотеки в другом банке

Если ваш банк не может предложить вам лучших условий, то можно обратиться в другой банк для рефинансирования ипотеки.

Этот шаг более трудоемкий и финансово затратный — необходимо будет собрать пакет документов, в большинстве случаев потребуется заново подтверждать свою платежеспособность справкой о доходах, провести независимую оценку недвижимости, оформить новый договор страхования. На всю процедуру может уйти пара месяцев, но зато в результате вы сможете существенно сэкономить. Сегодня многие банки рефинансируют ипотеки других кредитных организаций под 9-10%. Снижение даже 1-2% позволяет экономить от 1000 рублей в месяц на ипотечных платежах.

При принятии решения о рефинансировании обратите внимание на следующие детали:

на сколько сократится ваш ежемесячный платеж, изменится ли срок и сумма кредита, на сколько сократится итоговая переплата по кредиту.

Также стоит обращать внимание на удобство в облуживании и доступность нового банка, сравнить количество отделений, банкоматов, функциональность интернет-банка и колл-центра.

Если выгода от «переезда» в другой банк получается существенной и она перекроет понесенные расходы и возможные неудобства, то стоит заняться этой процедурой.

Сравните предложения разных банков, уточните условия, убедитесь, что вы им соответствуете и выбирайте лучше предложение.

«Я долго думала о снижении ставки, но мой банк мне отказал. И это к лучшему, так как при рефинансировании в другом банке можно значительно и больше снизить ставку и общую переплату по кредиту, — рассказывает жительница Казани Елизавета Семенова . — Однако все оказалось не так просто. Подготовка документов и оформление рефинансирования заняло около двух месяцев. Приходится несколько раз ездить в свой прежний банк, Регпалату и новый банк. Но результат того стоит. Мы снизили ставку с 14,9% до 9,99% в другом банке. Ежемесячный платеж уменьшился на 3000 рублей, а срок кредита — на 3 года. Думаю, 2 месяца волокиты того стоили!»

Перенос даты платежа

Вы получаете зарплату 5 числа, а дата платежа четвертого? Постоянно переживаете, что в конце месяца от зарплаты ничего не останется? Есть простое решение — перенести дату платежа! Прибавьте ко дню зарплаты 2-3 дня и перенесите платежный день на эту дату. Обсудите с банком условия и утвердите желаемую дату платежа.

Оформление налогового вычета

Если вы приобрели недвижимость (неважно — за наличные деньги или кредитные), у вас есть право на налоговый вычет. Имущественный налоговый вычет дает возможность вернуть 13% от стоимости затрат на покупку жилья (до 260 000 рублей) и 13% от затрат по процентам по ипотеке (до 390 000 рублей, если сделка оформлена после 2014 г., а если до этой даты, то лимита нет).

Главное условие — вы должны быть плательщиком НДФЛ (отчислять 13% от зарплаты), не получать ранее вычет или получать не в полном объеме (по объекту, приобретенному после 01.01.2014 г). Правом на вычет могут воспользоваться оба супруга, если недвижимость куплена в браке.

Кстати, пенсионеры могут получить вычет сразу за четыре предыдущих года, если они официально работали в тот период и уплачивали НДФЛ. Основания и порядок получения вычета расписаны в ст. 220 НК РФ . Подробнее можно прочитать здесь.

Реструктуризация

Если у вас есть серьезная причина, по которой вы не можете погашать кредит в прежнем режиме (болезнь, увольнение с работы, длительный уход за ребенком и так далее), то можно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита.

Эта процедура подразумевает изменение условий кредитного договора, например, уменьшение ежемесячных платежей при условии увеличения срока кредитования. В крайнем случае банк может предоставить и кредитные каникулы. Однако каждый случай рассматривается индивидуально. Нужно понимать, что при таких условиях размер вашего долга не уменьшится, это лишь временная мера и вы просто оттягиваете срок. Вообще при наличии ипотеки всегда полезно иметь на вкладе отдельный «резервный фонд» в размере 2-3 платежей на случай временных финансовых трудностей. Это позволит вам не паниковать и выполнять свои обязательства в трудные времена.

Вот основные доступные способы снижения ипотечного бремени. Если у вас есть право на материнский капитал, то часть ипотеки или полностью весь кредит можно закрыть за его счет. Всегда полезно подумать и об увеличении своего дохода. Это отличное решение, которое придаст больше свободы в решении проблем. В любом случае помните, что ипотека — это не приговор со сроком в 10-20 лет. Вносить изменения в его условия можно. Выбирайте те способы, которые будут удобны и выгодны для вас.