Ромир: при просмотре ТВ зрители больше всего отвлекаются на ВКонтакте и WhatsApp

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Одновременно с просмотром телепрограмм российские зрители активно используют на смартфонах и планшетах приложения соцсетей, мессенджеров, мобильный браузер и видеосервисы. На ВКонтакте переключают внимание в среднем 12,9% зрителей, на WhatsApp — 11,7%, на браузер — 10,4%, на Viber — 8,4%, на контент в видеоплеерах — 5,7%, на Instagram — 5,6%.

Такие данные содержатся в исследовании потребления ТВ, радио и мобильного интернета холдинга Ромир за 2017 год (Single Source Panel, жители России в городах 100 тысяч+ в возрасте 14+). Исследователь установил на смартфонах более 3,5 тысяч респондентов специальное программное обеспечение, которое используя технологию ACR (Automatic Content Recognition) распознает весь ТВ и радио контент, в поле действия которого находится панелист.

Как выяснил Ромир, чаще всего телезрители берут в руки смартфоны во время просмотров развлекательных шоу, фильмов и сериалов. Мужчины и женщины используют второй экран по-разному. Женщины могут смотреть ТВ и совершать онлайн-покупки, играть, проверять почту. Мужчины же пользуются преимущественно мессенджерами и соцсетями.

Просмотр ТВ-каналов в различное время суток и совмещение его с использованием второго экрана. Источник данных: Romir Single Source Panel, Россия 100+, ЦА — женщины от 18 до 60 лет, 2017 г. Средний % телезрителей, использовавших приложения на смартфонах во время телесмотрения. Источник данных: Romir Single Source Panel, Россия 100 тыс. +, ЦА — все население 14+, ноябрь 2016 — март 2017. Средний % телезрителей, отвлекавшихся на смартфон во время просмотра ТВ. Источник: Romir Single Source Panel, Россия 100 тыс. +, ЦА — все население 14+, ноябрь 2016 — март 2017. Частота и длительность использования смартфонов при телесмотрении мужчинами и женщинами. Источник: Romir Single Source Panel, Россия 100 тыс. +, март 2017 г.

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Директор по панельным и синдикативным исследованиям холдинга Ромир Инна Афанасенко:

«Трансформация современного телесмотрения, в частности с активным использованием dual screen, диктует новые требования к работе с аудиторией и предъявляет дополнительные требования к эффективному медиапланированию. Но даже при максимально успешном таргетировании рекламной кампании эффективность инвестиций в ATL и BTL активности трудно оценить без показателя ROI.

Благодаря тому, что в основе Single Source Panel лежит потребительская скан-панель, анализ конкретных покупок способен наглядно показать отдачу от рекламной активности: когда и как работают вложенные инвестиции, как долго сохраняют эффективность, когда перестают работать, конечный эффект на вложения.

На текущий момент, технология dual screen в России только развивается. В первую очередь это связано, с тем, что зачастую достаточно сложно отследить эффект от каждого медиа в информационном потоке. С развитием метрик эффективности совокупный эффект от дуал скрин будет считаться все более и более точно, что отразится на рекламных компаниях, включая синхронизированные традиционные с диджитал".