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УБРиР планирует создание экосистемы
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УБРиР планирует создание экосистемы 

Банки.ру 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) приступает к реализации новой концепции развития интернет-банка. До 2020 года банк намерен запустить полноценную экосистему сервисов для частных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Основная идея концепции — принципиальное изменение подхода к предоставлению услуг в дистанционных каналах, персональные коммуникации с клиентом, создание продуктов, отвечающих потребностям конкретного человека», — говорится в сообщении.
Согласно планам, на первом этапе, который продлится до конца года, будет доработан функционал действующего интернет-банка и состоится переход на новое программное обеспечение. На втором (2019—2020 годы) — банк приступит к созданию полноценной экосистемы.
Обновления уже начались: в марте в интернет-банке начал функционировать новый формат выписки по операциям со счета. Помимо основной функции — показа операций с деньгами по привязанным картам — в новом формате выписки отображается подробная информация по кешбеку, а также анализируются расходы по категориям трат («Медицина», «Красота», «Одежда и обувь», «Спортивные товары», «Авиабилеты», «Телекоммуникационные услуги», «Продукты»).
В этом году в мобильной версии интернет-банка планируется полностью обновить приложение, уточняют в банке.
«В будущем интернет-банк УБРиР должен стать полноценной экосистемой, когда клиент получает не просто набор финансовых и нефинансовых сервисов, таких как покупка страховки, получение налогового вычета и так далее, но услуги, необходимые конкретному человеку», — обещают в финучреждении.
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