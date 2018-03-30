«Наше» у дома: где в Вологде покупают продукты местных производителей

Молоко, хлеб, мясо и колбасы, кура и яйца, кондитерские изделия и ягоды — эти группы товаров вологодских производителей представлены в широком ассортименте на полках магазинов федеральных торговых сетей. Сотрудничество с местными производителями расширяют, чтобы предоставить покупателю выбор и дать возможность местному производителю реализовать свой товар.

Найти вологодские продукты более чем 10 производителей можно в магазинах самообслуживания, которые давно завоевали расположение покупателей. В Вологде они представлены преимущественно универсамами. Как правило, площадь таких торговых точек около 400 «квадратов», это удобно и покупателям и продавцу.

В одном месте собран широкий ассортимент необходимых товаров: продукты, которые ежедневно подаются к столу, а также ряд непродовольственных товаров первой необходимости.

Сейчас в областной столице — более 110 магазинов федеральных сетей разного формата, из них почти половина — универсамы торговой сети «Пятерочка», работающих в формате магазина «у дома». Удобное расположение полок, навигация и грамотное зонирование сокращают временные затраты и облегчают поиск нужного товара.

«Я живу на Чернышевского, 71, и всегда закупаюсь в ближайшем магазине — у меня по соседству «Пятерочка». Хороший ассортимент, плюс там я могу приобрести свежие продукты местных производителей: молоко, хлеб, сливочное масло. Покупки не отнимают много времени, очень удобно», — рассказала вологжанка Татьяна Игумнова.

Кстати, продукты вологодских производителей в универсамах данной сети обозначены специальными табличками «Покупай местное» или «Произведено в Вологде». Как правило, такие товары занимают центральное место на стеллажах, чтобы покупателям было удобнее их отыскать. Самые востребованные — продукты с небольшими сроками годности.

Для справки:

Ежедневно в состав потребительской корзины входят продукты, которые пользуются спросом. Это хлеб, сахар, яйца, макароны, мука, крупы, свежие овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, яйца, масло и чай. Сегодня средний чек покупки в Вологде составляет порядка 360 рублей, но если обращать внимание на акции, то многие товары вологжане могут приобретать со скидками.