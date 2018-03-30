ТЦ «Чкалов» выставили на продажу в интернете

Пятиэтажный торговый центр «Чкалов», расположенный в районе Московского вокзала в Нижнем Новгороде, выставили на продажу на сайте объявлений в четверг, 29 марта. Здание намерены продать за 606 миллионов рублей.

Согласно информации объявления, владелец продает не просто строительный объект, а готовый бизнес. Торговые помещения заполнены арендаторами, среди которых — розничная сеть супермаркетов Spar, книжный магазин «Читай-город» и магазин обуви «Обувная Лига».

«Чкалов» построен в 2011 году. Проходимость торгового центра — около пяти тысяч человек в сутки.

Напомним, ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде проверили на безопасность.

Фото: gipernn.ru