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ТЦ «Чкалов» выставили на продажу в интернете
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ТЦ «Чкалов» выставили на продажу в интернете 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Пятиэтажный торговый центр «Чкалов», расположенный в районе Московского вокзала в Нижнем Новгороде, выставили на продажу на сайте объявлений в четверг, 29 марта. Здание намерены продать за 606 миллионов рублей.
Согласно информации объявления, владелец продает не просто строительный объект, а готовый бизнес. Торговые помещения заполнены арендаторами, среди которых — розничная сеть супермаркетов Spar, книжный магазин «Читай-город» и магазин обуви «Обувная Лига».
«Чкалов» построен в 2011 году. Проходимость торгового центра — около пяти тысяч человек в сутки.
Напомним, ТРК «Фантастика» в Нижнем Новгороде проверили на безопасность.
Фото: gipernn.ru
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