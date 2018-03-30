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ФТС вводит обязательную регистрацию оборудования для майнинга в ФСБ
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ФТС вводит обязательную регистрацию оборудования для майнинга в ФСБ 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Федеральная таможенная служба России заявила об ужесточении контроля за перемещением оборудования для майнинга внутри страны.
Майнинг-фермы и ASIC считаются вычислительным оборудованием, выполняющим криптографические алгоритмы, поэтому они попадают под ограничения импорта. Регламенты «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств» гласят, что соответствие такого оборудования необходимо подтверждать с помощью маркировки EAC, принятой на территории Европейского союза.
Согласно правовым документам, транспортировка вычислительной техники производится только при наличии лицензии и включении в единый реестр. Даже оборудование, ввозимое в РФ для личного использования, должно заверяться пассажирской таможенной сертификацией.
Эксперт по международной логистике Евгений Волжанкин видит в этой новости только планомерную борьбу с так называемым «черным трафиком» асиков, которые ввозят незаконно на территорию Таможенного союза. «По моему мнению, государственные органы идут в правильном направлении, и в ближайшем будущем мы увидим усиление внимания к оборудованию для майнинга. В то же время я ожидаю выдачу разрешений на ввоз для новых видов майнингового оборудования, что крайне важно для майнеров», — считает эксперт.
Ранее мы писали, что российские майнеры получат налоговые каникулы на два года.
фото: Shutterstock
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