Продажи автомобильной электроники в Самарской области в феврале выросли на 77%

В ПФО в феврале 2018 г. спрос на данные устройства вырос относительно аналогичного периода 2017 года в количественном выражении на 12%, в денежном — на 15%.

"Рост вызван увеличением спроса на видеорегистраторы. Доля этих устройств в количестве выросла с 59% до 70%, в выручке — с 55% до 66%", — сообщают в компании.

В ТОП 5 самых популярных моделей автомобильной электроники в ПФО вошли: видеорегистратор Navitel MR250 Full HD, видеорегистратор Digma FreeDrive OJO, видеорегистратор Navitel R400 Full HD, GPS навигатор Navitel C500 и GPS навигатор Navitel N500.