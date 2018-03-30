Дзержинец лишился автомобиля за долги по ЖКХ

Наложением ареста на автомобиль обернулся для дзержинца мартовский рейд судебных приставов. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, мужчина накопил долги за коммунальные услуги в 90 тысяч рублей. При этом оплачивать задолженность по ЖКХ он отказался. Судебные приставы изъяли у должника автомобиль марки LADA Granta. В данный момент имущество неплательщика арестовано и будет передано на реализацию, если мужчина не оплатит долг в течение 10 дней.

Сообщается также, что еще одному должнику с задолженностью более 56 тысяч рублей удалось избежать ареста своего автомобиля. Мужчина добровольно погасил часть долга за коммунальные услуги, поэтому судебные приставы не стали изымать машину.

Также в ходе рейда был арестован автомобиль BMW, владелец которого также накопил долги по ЖКХ. Чтобы вернуть автомобиль, должник обязан погасить задолженность в течение 10 дней. В противном случае имущество передадут на реализацию в счет оплаты долга.