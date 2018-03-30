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Дзержинец лишился автомобиля за долги по ЖКХ
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Дзержинец лишился автомобиля за долги по ЖКХ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Наложением ареста на автомобиль обернулся для дзержинца мартовский рейд судебных приставов. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, мужчина накопил долги за коммунальные услуги в 90 тысяч рублей. При этом оплачивать задолженность по ЖКХ он отказался. Судебные приставы изъяли у должника автомобиль марки LADA Granta. В данный момент имущество неплательщика арестовано и будет передано на реализацию, если мужчина не оплатит долг в течение 10 дней.
Сообщается также, что еще одному должнику с задолженностью более 56 тысяч рублей удалось избежать ареста своего автомобиля. Мужчина добровольно погасил часть долга за коммунальные услуги, поэтому судебные приставы не стали изымать машину.
Также в ходе рейда был арестован автомобиль BMW, владелец которого также накопил долги по ЖКХ. Чтобы вернуть автомобиль, должник обязан погасить задолженность в течение 10 дней. В противном случае имущество передадут на реализацию в счет оплаты долга.
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