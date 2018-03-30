Метаноловой «стеклоомывайкой» приторговывали и в гипермаркете на Коломяжском проспекте

Очередной факт незаконной реализации ядовитой «стеклоомывайки» выявила петербургская полиция в Приморском районе.

Как стало известно, изготовленной на основе метилового спирта стеклоомывающей жидкостью приторговывали в гипермаркете, расположенном в доме № 13 по Коломяжскому проспекту. Из незаконного оборота изъято 204 канистры общим объемом 1020 литра на сумму более 182 тысяч рублей.

Возбуждено административное дело о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Напомним, что вчера в петербургском главке сообщили об изъятии около 400 литров метаноловой «омывайки» в гипермаркете на улице Замшина.