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Метаноловой «стеклоомывайкой» приторговывали и в гипермаркете на Коломяжском проспекте
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Метаноловой «стеклоомывайкой» приторговывали и в гипермаркете на Коломяжском проспекте 

Интересант 1 час назад
Очередной факт незаконной реализации ядовитой «стеклоомывайки» выявила петербургская полиция в Приморском районе.
Как стало известно, изготовленной на основе метилового спирта стеклоомывающей жидкостью приторговывали в гипермаркете, расположенном в доме № 13 по Коломяжскому проспекту. Из незаконного оборота изъято 204 канистры общим объемом 1020 литра на сумму более 182 тысяч рублей.
Возбуждено административное дело о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.
Напомним, что вчера в петербургском главке сообщили об изъятии около 400 литров метаноловой «омывайки» в гипермаркете на улице Замшина.
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