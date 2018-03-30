В армию РФ призовут 3 тысячи человек, освобожденных от службы по болезни 

В ВС РФ рассказали, что весной 2018 года в российскую армию будут призваны освобожденные от службы по состоянию здоровья. Как передает «Красная звезда», врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский заявил, что речь идет о 3 тысячах россиян, освобожденных от службы по болезни, но позже улучшивших свое физическое состояние и стремящихся служить. «Двадцать девятого декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — приводит газета слова Бурдинского. Он также подчеркнул, что стермящиеся исполнить свой долг россияне могут быть призваны на военную службу уже весной 2018 года.