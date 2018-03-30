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Где и как россияне покупают автомобильные шины
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Где и как россияне покупают автомобильные шины 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В Россию постепенно приходит весна, на улице все теплее и теплее. Скоро можно будет ехать на шиномонтажку, чтобы «переобуться». И все больше водителей прицениваются к новым летним шинам.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели опрос, в котором приняли участие более 15 тыс. респондентов, чтобы выяснить, где водители последний раз покупали шины.
По результатам опроса, более трети (34,1%) респондентов купили новую резину в специализированном шинном центре. Если учитывать региональные предпочтения, то к этому склонны жители Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Кавказа и Северо-Запада.
Чуть меньше — 28% опрошенных — предпочли приобрести шины в интернет-магазине. Больше всего таких водителей в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Центральной России.
Купить шины у частного лица по объявлению решились 19,6% опрошенных. Другими способами покупки резины набрали менее 6% — это авторынок, магазин запчастей, дилерский центр, шиномонтаж, супермаркет, автосервис и прочее.
Таким образом, свыше 80% россиян предпочитают покупать автомобильные шины в специализированных шинных центрах, интернет-магазинах или по объявлениям у частных лиц. Читайте статью на QutoЧитайте также:Крымский мост снабдят акустическими щитамиЦены на топливо к лету вырастут на 5 рублей за 1 литрНазван лучший автомобиль 2018 года
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