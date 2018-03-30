Жители юга России всё больше оплачивают товары платежными картами

Жители и гости ЮФО и СКФО оплатили платёжными картами товары и услуги на общую сумму около 963 млрд руб., что на 38% больше, чем в 2016 г.

При этом в региональном разрезе лидерами по доле количества безналичных операций являются Краснодарский край , Волгоградская и Астраханская области с показателями свыше 70%. Вместе с тем объём операций по получению наличных денег увеличился лишь на 5,6%.

Александр Гостев. «Количество и объём безналичных операций с использованием платёжных карт продолжают демонстрировать позитивную динамику, при этом по темпам роста Южный и Северо-Кавказский федеральные округа опережают среднероссийские показатели», — сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО за 2017 г. выросло больше чем на треть и составило почти 235 тыс. устройств.