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Жители юга России всё больше оплачивают товары платежными картами
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Жители юга России всё больше оплачивают товары платежными картами 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Жители и гости ЮФО и СКФО оплатили платёжными картами товары и услуги на общую сумму около 963 млрд руб., что на 38% больше, чем в 2016 г.
При этом в региональном разрезе лидерами по доле количества безналичных операций являются Краснодарский край, Волгоградская и Астраханская области с показателями свыше 70%. Вместе с тем объём операций по получению наличных денег увеличился лишь на 5,6%.
«Количество и объём безналичных операций с использованием платёжных карт продолжают демонстрировать позитивную динамику, при этом по темпам роста Южный и Северо-Кавказский федеральные округа опережают среднероссийские показатели», — сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.
Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО за 2017 г. выросло больше чем на треть и составило почти 235 тыс. устройств.
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