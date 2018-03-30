Ещё
Совкомбанк уменьшил ставки начисления дохода на остаток по картам «Халва» и «АвтоХалва»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совкомбанк уменьшил ставки начисления дохода на остаток по картам «Халва» и «АвтоХалва» 

Банки.ру 1 час назад
Совкомбанк снизил ставки начисления дохода на остаток собственных средств заемщика по картам «Халва» и «АвтоХалва», выпускаемым в категории Masterсard World.
Теперь на остаток собственных средств держателя возможно начисление процентов в размере 7,5% годовых (а не 8%, как ранее) при соблюдении следующих условий: осуществление четырех покупок в торгово-сервисных предприятиях — партнерах банка; совокупная сумма расходных операций за текущий отчетный период должна превышать 10 тыс. рублей, при этом сумма одной из операций превышает 3 тыс. рублей; отсутствие текущей просроченной задолженности по действующему договору. При невыполнении условий банка на остаток будет начисляться 6,5% годовых (вместо 7%).
Продуктовый виджет
Прочие условия по тарифу не изменились.
По продукту предусмотрена рассрочка сроком до 12 месяцев на покупки, совершенные в компаниях — партнерах банка (устанавливается отдельно по каждой покупке, сроки у разных партнеров могут различаться). По карте «АвтоХалва» возможны дополнительные два месяца рассрочки — в категориях «авто» и «заправки». Вне партнерской сети в магазинах категории «авто», на АЗС и в сервисных центрах возможна рассрочка сроком до одного месяца.
Кредитный лимит может достигать 350 тыс. рублей (устанавливается индивидуально). Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Льготный период кредитования — до 24 месяцев. По истечении грейс-периода устанавливается процентная ставка в размере 10% годовых. Снятие кредитных средств не предусмотрено. Обналичить собственные средства можно без комиссии.
За безналичные операции по карте за счет собственных средств клиенту начисляются баллы в размере 3% от суммы покупки в партнерской сети и 1% за покупки вне магазинов-партнеров. Условием для начисления баллов является совершение трех операций в магазинах-партнерах на общую сумму более 10 тыс. рублей в месяц, одна из которых — на сумму более 5 тыс. рублей. При выполнении всех условий владелец карты «АвтоХалва» может получить cash back в размере до 20% (но не более 5 тыс. баллов в месяц) в рамках акции «Любимая покупка». Баллами впоследствии можно оплатить безналичные операции.
«Банк уже второй раз за месяц снижает проценты, начисляемые на остаток собственных средств заемщика на карте», — напоминает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Полина Пронина.
Новость
Банки.ру: последние новости
Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег «Яндекс.Касса» поможет магазинам продавать товары в кредит или в рассрочку ВТБ обновил премиальный пакет обслуживания «Привилегия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»132
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»130
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги64
Обнаженка глазами робота36
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение