Совкомбанк уменьшил ставки начисления дохода на остаток по картам «Халва» и «АвтоХалва»

Совкомбанк снизил ставки начисления дохода на остаток собственных средств заемщика по картам «Халва» и «АвтоХалва», выпускаемым в категории Masterсard World.

Теперь на остаток собственных средств держателя возможно начисление процентов в размере 7,5% годовых (а не 8%, как ранее) при соблюдении следующих условий: осуществление четырех покупок в торгово-сервисных предприятиях — партнерах банка; совокупная сумма расходных операций за текущий отчетный период должна превышать 10 тыс. рублей, при этом сумма одной из операций превышает 3 тыс. рублей; отсутствие текущей просроченной задолженности по действующему договору. При невыполнении условий банка на остаток будет начисляться 6,5% годовых (вместо 7%).

Продуктовый виджет

Прочие условия по тарифу не изменились.

По продукту предусмотрена рассрочка сроком до 12 месяцев на покупки, совершенные в компаниях — партнерах банка (устанавливается отдельно по каждой покупке, сроки у разных партнеров могут различаться). По карте «АвтоХалва» возможны дополнительные два месяца рассрочки — в категориях «авто» и «заправки». Вне партнерской сети в магазинах категории «авто», на АЗС и в сервисных центрах возможна рассрочка сроком до одного месяца.

Кредитный лимит может достигать 350 тыс. рублей (устанавливается индивидуально). Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.

Льготный период кредитования — до 24 месяцев. По истечении грейс-периода устанавливается процентная ставка в размере 10% годовых. Снятие кредитных средств не предусмотрено. Обналичить собственные средства можно без комиссии.

За безналичные операции по карте за счет собственных средств клиенту начисляются баллы в размере 3% от суммы покупки в партнерской сети и 1% за покупки вне магазинов-партнеров. Условием для начисления баллов является совершение трех операций в магазинах-партнерах на общую сумму более 10 тыс. рублей в месяц, одна из которых — на сумму более 5 тыс. рублей. При выполнении всех условий владелец карты «АвтоХалва» может получить cash back в размере до 20% (но не более 5 тыс. баллов в месяц) в рамках акции «Любимая покупка». Баллами впоследствии можно оплатить безналичные операции.

Полина Пронина. «Банк уже второй раз за месяц снижает проценты, начисляемые на остаток собственных средств заемщика на карте», — напоминает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру

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