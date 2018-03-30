С сегодняшнего дня у банков станет меньше секретов от клиентов 

30 марта вступают в силу изменения антиотмывочного законодательства, напоминает в своем информационном сообщении Росфинмониторинг.
Поправки снимают с банков действующий ранее запрет на разглашение своим клиентам причин отказа в проведении операций, открытии счета или оснований для его закрытия.
Потребитель финуслуг получает возможность реабилитироваться, если представит в кредитную организацию доказательства того, что все факторы повлиявшие на отказ устранены.
На то, чтобы рассмотреть документы и принять новое решение по судьбе несостоявшегося контрагента законодатель дает банкам 10 дней. Если оно клиента не устроит, об этом он вправе заявить в межведомственную комиссию при ЦБ РФ, итоговый вердикт которой для финансовой организации будет обязательным к исполнению.