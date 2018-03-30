С сегодняшнего дня у банков станет меньше секретов от клиентов

30 марта вступают в силу изменения антиотмывочного законодательства, напоминает в своем информационном сообщении Росфинмониторинг

Поправки снимают с банков действующий ранее запрет на разглашение своим клиентам причин отказа в проведении операций, открытии счета или оснований для его закрытия.

Потребитель финуслуг получает возможность реабилитироваться, если представит в кредитную организацию доказательства того, что все факторы повлиявшие на отказ устранены.