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С сегодняшнего дня у банков станет меньше секретов от клиентов
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С сегодняшнего дня у банков станет меньше секретов от клиентов 

Время бухгалтера 1 час назад
30 марта вступают в силу изменения антиотмывочного законодательства, напоминает в своем информационном сообщении Росфинмониторинг.
Поправки снимают с банков действующий ранее запрет на разглашение своим клиентам причин отказа в проведении операций, открытии счета или оснований для его закрытия.
Потребитель финуслуг получает возможность реабилитироваться, если представит в кредитную организацию доказательства того, что все факторы повлиявшие на отказ устранены.
На то, чтобы рассмотреть документы и принять новое решение по судьбе несостоявшегося контрагента законодатель дает банкам 10 дней. Если оно клиента не устроит, об этом он вправе заявить в межведомственную комиссию при ЦБ РФ, итоговый вердикт которой для финансовой организации будет обязательным к исполнению.
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