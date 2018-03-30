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Почти 30 тысяч нижегородцев остались без электричества из-за долгов
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Почти 30 тысяч нижегородцев остались без электричества из-за долгов 

Нижегородская правда 23 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comПочти 30 тысяч нижегородцев остались без электричества из-за долговПочти 30 тысяч квартир и частных домов в Нижегородской области отключены от электроснабжения за долги. Об этом сообщила пресс-служба «ТНС энерго НН».
По состоянию на 1 марта, 28 806 нижегородских домохозяйств, задолженность по оплате за электроэнергию у которых превышает двукратный норматив потребления, остались без электричества. Как отмечает «ТНС энерго НН», владельцев частных домов среди должников в 2,5 раза больше, чем квартир.
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