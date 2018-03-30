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В пермском магазине появился «ЭкоБот»
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В пермском магазине появился «ЭкоБот» 

ИнформУпак 39 минут назад
Процедура приема включает три шага. Вначале необходимо поместить штрих-код на упаковке под сканнером. После считывания штрих-кода нужно положить использованную упаковку в окно приема и забрать чек на скидку. Инициатор проекта Елена Феофилактова сообщает, что скидки на товары предоставляются производителями по договору с магазином.
Елена Феофилактова закончила разработку терминала еще в 2016 году. Главная задача «ЭкоБота» состоит в приеме и сортировке мусора, причем терминал способен отличать пластик от остальных типов отходов. Когда полость для отходов заполняется, оборудование само отправляет СМС-сообщение, о том, что рассортированный мусор пора выгружать. Благодаря «ЭкоБоту» можно вернуть стоимость упаковки, что будет выгодно покупателям и мотивирует их чаще пользоваться терминалом.
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