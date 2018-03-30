Посетителей Центрального рынка эвакуировали по тревоге

Днём 30 марта на Центральном рынке Новосибирска объявили тревогу и вывели посетителей из зданий.

Эвакуировать посетителей с территории начали примерно в 14:20, сообщил корреспонденту НГС посетитель рынка, представившийся Сергеем.

«Я заходил в магазин аквариумистики и зоотоваров, в этот момент началась по громкой связи объявляться: «Пожарная тревога, всем покинуть помещение». Продавцы магазина говорят: «Все выходим», и все пошли на выход, также с территории Центрального рынка основной массой люди начали выходить. Всё довольно организованно», — рассказал посетитель.

«У нас пожарные учения», — пояснили в администрации Центрального рынка, уточнив, что запускать людей в помещения снова начали около 14:45.