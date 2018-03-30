Зачем руководители идут учиться

Русская Школа Управления (РШУ) подвела итоги опроса «Зачем руководители идут учиться», который показал, как часто руководители российских компаний получают бизнес-образование и какие цели они перед собой ставят, проходя обучение.

В опросе приняли участие 500 собственников компаний и менеджеров высшего и среднего звена со всей России , которые регулярно проходят обучение или потенциально заинтересованы в дополнительном образовании. Исследование проводилось среди представителей компаний из разных сфер бизнеса и с различной численностью персонала.

Итоги опроса показали, что руководителей в равной степени интересуют как профессиональные (73,7%), так и управленческие (73%) компетенции. Вопросы личной эффективности и коммуникаций волнуют 59,9% опрошенных. Наибольшей популярностью пользуется очное обучение (63,8%), на втором месте — очно-заочная форма (18,6%).

В большинстве случаев управленцы идут учиться, чтобы удовлетворить личный интерес к регулярному самообразованию (83,2%). На втором месте — поиск новых направлений для развития проектов (58,4%). Желание повысить доход и продвинуться по карьерной лестнице сильно уступают по популярности — 39,4% и 28% соответственно.

Респонденты отметили, что в большинстве случаев обучение оправдывает их ожидания («всегда» — 14,4%, «часто» — 68,8%), и абсолютное большинство руководителей видит положительные изменения в работе после обучения — 95,9%. А самыми эффективными форматами обучения, по их мнению, являются курсы повышения квалификации (67,1%) и тренинги (62,4%).

При этом большинство руководителей (61,4%) проходят обучение 1 или несколько раз в год. Многие респонденты (26,3%) обучаются 1 раз в 3 года.

Фото Pixabay