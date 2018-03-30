Ещё
УБРиР открыл новые «легкие» офисы для малого бизнеса в Иркутске, Липецке и Ульяновске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УБРиР открыл новые «легкие» офисы для малого бизнеса в Иркутске, Липецке и Ульяновске 

Банки.ру 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил сеть «легких» офисов для малого бизнеса. Новые специализированные отделения появились в Иркутске (на ул. Карла Либкнехта, д. 94), Липецке (в бизнес-центре GQ Center по адресу: ул. Октябрьская, д. 22) и Ульяновске (в БЦ «Капиталъ» по адресу: 1-й пер. Мира, д. 2).
УБРиР начал развивать «легкую» сеть с 2012 года. «Легкий» офис — это симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost, поясняют в кредитной организации. В новых отделениях, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема платежей по банковским картам, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк «в три клика». Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.
По данным на 30 марта 2018 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 193 отделения в 42 регионах России, из них 153 — полноформатные отделения, 40 — «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса. С начала 2018 года «легкая» сеть пополнилась пятью отделениями. В планах банка открыть еще десять таких офисов.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег «Яндекс.Касса» поможет магазинам продавать товары в кредит или в рассрочку Трудовую инспекцию хотят наделить правом принудительно взыскивать задолженность по зарплате
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек134
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ349
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»35
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом119
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение