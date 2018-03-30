УБРиР открыл новые «легкие» офисы для малого бизнеса в Иркутске, Липецке и Ульяновске 

Уральский Банк Реконструкции и Развития расширил сеть «легких» офисов для малого бизнеса. Новые специализированные отделения появились в Иркутске (на ул. Карла Либкнехта, д. 94), Липецке (в бизнес-центре GQ Center по адресу: ул. Октябрьская, д. 22) и Ульяновске (в БЦ «Капиталъ» по адресу: 1-й пер. Мира, д. 2).
УБРиР начал развивать «легкую» сеть с 2012 года. «Легкий» офис — это симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost, поясняют в кредитной организации. В новых отделениях, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема платежей по банковским картам, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк «в три клика». Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.
По данным на 30 марта 2018 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 193 отделения в 42 регионах России, из них 153 — полноформатные отделения, 40 — «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса. С начала 2018 года «легкая» сеть пополнилась пятью отделениями. В планах банка открыть еще десять таких офисов.
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