УБРиР открыл новые «легкие» офисы для малого бизнеса в Иркутске, Липецке и Ульяновске

УБРиР начал развивать «легкую» сеть с 2012 года. «Легкий» офис — это симбиоз дистанционного и классического банка в формате low cost, поясняют в кредитной организации. В новых отделениях, предназначенных исключительно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема платежей по банковским картам, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк «в три клика». Также персональный менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг.

По данным на 30 марта 2018 года, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 193 отделения в 42 регионах России , из них 153 — полноформатные отделения, 40 — «легкие» офисы для обслуживания малого бизнеса. С начала 2018 года «легкая» сеть пополнилась пятью отделениями. В планах банка открыть еще десять таких офисов.

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