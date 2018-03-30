Выручка «Газпром-медиа» выросла на 5% в 2017 году

Консолидированная выручка сегмента «Медиа-бизнес», в котором представлен холдинг «Газпром-медиа» , в 2017 году выросла на 4 207 млн рублей до 86 409 млн рублей, рост в годовом исчислении составил 5,1%. Компания продемонстрировала рост доходов, который значительно отстаёт по сравнению с рекламным рынком России , который по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, вырос на 14%.

Рост выручки обусловлен ростом рекламных доходов на развлекательных телевизионных каналах (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и 2×2) и спортивном канале «Матч ТВ», доходов от дистрибуции тематических каналов и организации спортивных трансляций. На рост консолидированнойвыручки сегмента «Медиа» также оказал влияние рост доходов от производства премиальных сериалов Киностудии КИТ и от дистрибуции тематических каналов «Ред Медиа».

Отставание динамики общей выручки «Газпром-Медиа» от темпов роста российского рекламного рынка связано с изменением структуры доходов холдинга в 2017 году в связи со структурными изменениями рекламного рынка.

С созданием Национального рекламного альянса изменилась структура доходов и расходов холдинга, теперь доходы от акционерного участия в НРА отражаются в виде дивидендов на уровне операционной прибыли. Тогда как в 2016 году доходы сейлз-хаусов «Газпром-медиа» и Gazprom-media Digital учитывались в консолидированной выручке.

В 2017 году сегмент «Медиа» получил операционную прибыль в размере 1 306 млн рублей против 7 811 млн рублей операционного убытка в 2016 году. Положительный операционный результат обусловлен ростом выручки, а также сокращением операционных расходов.

В 2017 году «Газпром-медиа» расширил присутствие в сегменте телевизионного контента за счет приобретения группы TCT Production Ltd. Основной целью сделки было получение эксклюзивных отношений с производителями контента в целях создания телеканала «Супер».

Кроме этого, в рамках этой сделки холдинг приобрел дополнительный пакет акций компании Сomedy Club Production в размере 25%, увеличивдолю в ключевом партнере ТНТ до 100%. Также холдинг получил 26% в ООО «Старт-Медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Start) и увеличил с 25% до 100% долю в ООО «ТНТ-Клуб», которое занимается развитием мобильного приложения ТНТ-Сlub. Суммарная стоимость приобретений в рамках сделки составила 7 млрд рублей. Данная инвестиция служит укреплению позиций «Газпром-медиа» в области производства качественного и востребованного контента.

В 2017 году «Газпром-медиа» расширил присутствие в сегменте эфирного телевидения, увеличив суммарную долю аудитории в наиболее коммерческипривлекательном зрительском сегменте 14−44 лет до 35% в сравнении с 34% годом ранее.

Для сравнения, медиахолдингу «СТС Медиа» удалось нарастить среднюю долю на 8%. По итогам 2017 года выручка холдинга выросла на 12,8%, что почти соответствуют динамике всего рекламного рынка. Успехам компании способствовал ребрендинг трёх каналов: СТС, «Че», СТС Love.