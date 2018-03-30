Ещё
Для продовольственного магазина у корпуса 921 пока не удалось найти арендатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для продовольственного магазина у корпуса 921 пока не удалось найти арендатора 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В редакцию газеты обратилась Татьяна Владимировна Павлова из корпуса 920 Зеленограда, которая интересуется, когда конкретно будет построен магазин у корпуса 921.
На этот вопрос заместитель префекта Дмитрий Лавров ответил, что вопрос с возведениемнестационарного магазина впринципе решен, но от предпринимателей заявокна право торговли продовольственными товарами по этому адресу, к сожалению, не поступало.
Заявочную кампанию объявили повторно, и, если снова не будет желающих, префектура округа на межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка выступит с предложением одополнительном снижении начальной цены аукциона.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Под Зеленоградом пройдут соревнования по военно-прикладной игре «ГТО – Казачий сполох» «Микрон» представит RFID-решения для малого и среднего бизнеса на конференции «Экспорт» В женской консультации 9 микрорайона прошел День открытых дверей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»132
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию554
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»127
Обнаженка глазами робота36
Шнурова обвинили в домогательствах58
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение