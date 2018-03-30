Для продовольственного магазина у корпуса 921 пока не удалось найти арендатора

В редакцию газеты обратилась Татьяна Владимировна Павлова из корпуса 920 Зеленограда, которая интересуется, когда конкретно будет построен магазин у корпуса 921. На этот вопрос заместитель префекта Дмитрий Лавров ответил, что вопрос с возведениемнестационарного магазина впринципе решен, но от предпринимателей заявокна право торговли продовольственными товарами по этому адресу, к сожалению, не поступало. Заявочную кампанию объявили повторно, и, если снова не будет желающих, префектура округа на межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка выступит с предложением одополнительном снижении начальной цены аукциона.