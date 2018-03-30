Группа ЧТПЗ и крупнейший уральский вуз договорились о взаимодействии на 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта, ФедералПресс Группа ЧТПЗ и Уральский федеральный университет имени Ельцина подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году. В планах — реализация совместных проектов в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, ЧТПЗ сможет скорректировать образовательные программы студентов вуза, внедряя практико-ориентированное обучение, а успешные студенты и выпускники УрФУ — посещать с экскурсиями цехи белой металлургии, проходить практику и стажировки в компании.

Подписи под документом поставили начальник управления по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева, директор института новых материалов и технологий УрФУ имени Ельцина Олег Шешуков и директор центра развития партнерских отношений университета Леонид Скобелин.

«История нашего сотрудничества имеет глубокие корни. Сотни выпускников УрФУ традиционно предпочитают работать в Группе ЧТПЗ, — подчеркнула Диана Матвеева. — Именно этот университет заканчивали легендарный директор Первоуральского новотрубного завода Федор Данилов и действующий управляющий директор предприятия Алексей Дронов . Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит наше взаимодействие с вузом в части подготовки квалифицированных специалистов для Белой металлургии».

Отметим, УрФУ имени Ельцина стал третьим вузом, с которым компания заключила соглашение о сотрудничестве. В 2017 году Группа ЧТПЗ подписала «дорожную карту» с Южно-Уральским государственным университетом и с НИТУ «Московский институт стали и сплавов». Сегодня в компании проходят стажировку 85 студентов и выпускников вузов. Более того, второй год подряд Группа ЧТПЗ совместно с НИТУ «МИСиС» реализует Лидерскую программу на базе магистратуры вуза по подготовке квалифицированных специалистов на ключевые инженерные позиции.

Фото: пресс-служба Группы ЧТПЗ