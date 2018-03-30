Как сменить банк для получения зарплаты

Это очень удобный, безопасный и выгодный способ для всех сторон. Однако и в этом случае могут возникать разногласия и проблемы, об одной из которых пойдет речь сегодня. Мы поговорим о том, как произвести замену «зарплатного» банка, если условия имеющейся карты вас не устраивают.

На что же, вам, как сотруднику, стоит обратить внимание при выборе банка. В первую очередь нужно посмотреть на наполнение карты. Например, карты АКИБАНКа дадут вам следующие выгоды:

— бесплатный выпуск и перевыпуск карты категории Visa Classic / МИР Classic;

— снятие наличных денежных средств без комиссии в банкоматах АКИБАНКа и банкоматах любого банка на территории РФ , при условии подключения услуги SMS-КардСервис;

— возврат денежных средств до 5% по программе лояльности «CashBack — Ваша премия за покупки!»; — кредиты по сниженным ставкам.

Зарплатная карта АКИБАНКа даст вам доступ к бесплатному Интернет-банку и мобильному приложению, с помощью которых вы сможете оплачивать платежи с минимальными комиссиями не выходя из дома.

Также пополнить карту и оплатить услуги и сервисы можно в терминалах самообслуживания банка.

Для смены банка вам всего лишь нужно заполнить заявление и передать в бухгалтерию организации.

Более подробно ознакомиться с условиями и преимуществами зарплатного проекта можно по телефону 8-800-100-2542 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).