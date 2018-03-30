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Как сменить банк для получения зарплаты
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Как сменить банк для получения зарплаты 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Это очень удобный, безопасный и выгодный способ для всех сторон. Однако и в этом случае могут возникать разногласия и проблемы, об одной из которых пойдет речь сегодня. Мы поговорим о том, как произвести замену «зарплатного» банка, если условия имеющейся карты вас не устраивают.
На что же, вам, как сотруднику, стоит обратить внимание при выборе банка. В первую очередь нужно посмотреть на наполнение карты. Например, карты АКИБАНКа дадут вам следующие выгоды:
— бесплатный выпуск и перевыпуск карты категории Visa Classic / МИР Classic;
— снятие наличных денежных средств без комиссии в банкоматах АКИБАНКа и банкоматах любого банка на территории РФ, при условии подключения услуги SMS-КардСервис;
— возврат денежных средств до 5% по программе лояльности «CashBack — Ваша премия за покупки!»; — кредиты по сниженным ставкам.
Зарплатная карта АКИБАНКа даст вам доступ к бесплатному Интернет-банку и мобильному приложению, с помощью которых вы сможете оплачивать платежи с минимальными комиссиями не выходя из дома.
Также пополнить карту и оплатить услуги и сервисы можно в терминалах самообслуживания банка.
Для смены банка вам всего лишь нужно заполнить заявление и передать в бухгалтерию организации.
Более подробно ознакомиться с условиями и преимуществами зарплатного проекта можно по телефону 8-800-100-2542 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).
ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ №2587.
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