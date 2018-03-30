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Подписная кампания на «АиФ» на второе полугодие 2018 года стартует 1 апреля
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Подписная кампания на «АиФ» на второе полугодие 2018 года стартует 1 апреля 

Аргументы и Факты 20 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Подписная кампания на газету «Аргументы и факты» и другие издания на второе полугодие 2018 года стартует 1 апреля, сообщает пресс-служба Почты России.
Кампания продлится до конца июня во всех почтовых отделениях страны и на сайте оператора.
В период основной подписной кампании на вторую половину текущего года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий, как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку газет и журналов также не повысятся, как и тарифы на подписку на первое полугодие 2018 года.
Кроме того, оператор направляет 1,5 миллиарда рублей собственных средств на поддержку института подписки в этом году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, предоставив дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания.
Во время всей подписной кампании оператор сделает подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, в том числе «АиФ», скидку в размере 25% по собственному каталогу или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.
Кроме того, Почта России напоминает, что онлайн и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой можно оформить подписку на «Аргументы и факты» или другое издание для выбранного социального учреждения — детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.
Также оператор отмечает, что объем розничных продаж изданий ИД «Аргументы и факты», в том числе газеты «АиФ», в 2017 году в отделениях Почты России увеличился на 10%.
«Для поддержки печатных СМИ Почта России ведет системную работу по развитию розничных продаж газет и журналов, а также популяризирует чтение, — рассказала заместитель генерального директора оператора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. — 42 000 почтовых отделений находятся в шаговой доступности для 95% россиян. Мы внимательно анализируем розничные цены на периодику, чтобы сохранить их на более низком уровне, чем в других точках продажи прессы».
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 Ещё 3 источника 
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