Подписная кампания на «АиФ» на второе полугодие 2018 года стартует 1 апреля

Кампания продлится до конца июня во всех почтовых отделениях страны и на сайте оператора.

В период основной подписной кампании на вторую половину текущего года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий, как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку газет и журналов также не повысятся, как и тарифы на подписку на первое полугодие 2018 года.

Кроме того, оператор направляет 1,5 миллиарда рублей собственных средств на поддержку института подписки в этом году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, предоставив дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания.

Во время всей подписной кампании оператор сделает подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России , в том числе «АиФ», скидку в размере 25% по собственному каталогу или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.

Кроме того, Почта России напоминает, что онлайн и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой можно оформить подписку на «Аргументы и факты» или другое издание для выбранного социального учреждения — детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Также оператор отмечает, что объем розничных продаж изданий ИД «Аргументы и факты», в том числе газеты «АиФ», в 2017 году в отделениях Почты России увеличился на 10%.