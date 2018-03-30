С 1 апреля размер социальных пенсий увеличат на 2,9%

С 1 апреля во всех регионах страны, в том числе и в Кировской области , размер пенсий увеличится на 2,9%.

Такой коэффициент определило правительство, основываясь на темпах роста прожиточного минимума российских пенсионеров за последний год.

Прибавку к пенсии получат следующие категории граждан: дети-инвалиды, «подкинутые» дети, инвалиды I, II, III группы, инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда , вдовы погибших военнослужащих и чернобыльцы. Отметим, что в нашей области более 32 тысяч человек получают пенсии.

В среднем размер пенсий будет увеличен на 254,61 рубля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области.

Чтобы рассчитать, как увеличится пенсия, нужно умножить ее размер на 1,029. К примеру, пенсия детям-инвалидам сейчас составляет 12082,06 рубля, а после индексации будет 12432,44 рубля, то есть увеличится на 350,38 рубля.

Напомним, в Кирове и северных районах Кировской области государственные и социальные пенсии выплачиваются с учетом районного коэффициента 1,15.

Фото — allelets.ru