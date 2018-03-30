Ещё
С 1 апреля размер социальных пенсий увеличат на 2,9%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 1 апреля размер социальных пенсий увеличат на 2,9% 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
С 1 апреля во всех регионах страны, в том числе и в Кировской области, размер пенсий увеличится на 2,9%.
Такой коэффициент определило правительство, основываясь на темпах роста прожиточного минимума российских пенсионеров за последний год.
Прибавку к пенсии получат следующие категории граждан: дети-инвалиды, «подкинутые» дети, инвалиды I, II, III группы, инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда, вдовы погибших военнослужащих и чернобыльцы. Отметим, что в нашей области более 32 тысяч человек получают пенсии.
В среднем размер пенсий будет увеличен на 254,61 рубля, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области.
Чтобы рассчитать, как увеличится пенсия, нужно умножить ее размер на 1,029. К примеру, пенсия детям-инвалидам сейчас составляет 12082,06 рубля, а после индексации будет 12432,44 рубля, то есть увеличится на 350,38 рубля.
Напомним, в Кирове и северных районах Кировской области государственные и социальные пенсии выплачиваются с учетом районного коэффициента 1,15.
Фото — allelets.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Сегодня умер основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди Депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова на должность бизнес-омбудсмена Макаревич считает, что россияне превратились в “злобных дебилов”
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек134
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ349
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»35
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом119
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение