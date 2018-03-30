Кибервесна и модный показ от суперженщин: обзор лучших скидок в ПТЗ

Самые привлекательные торговые акции на предстоящую неделю. В этот уик-энд мы перешагнем из марта в апрель: одни магазины продолжают межсезонные распродажи, другие — подготовили кое-что новенькое. По порядку! Гипермаркет «Лента» проводит множество акций для автомобилистов и дачников: вас ждут приятные скидки на автотовары и все для загородоного дома. Там же только 30 марта скидка 25% на пенное, а 30 и 31 марта сбрасывают 50% на женскую, мужскую и детскую обувь.

И еще скидки на одежду и обувь: -50% в «Modis» на актуальные модели сезона, до -30% на пальто и куртки в «Снежной королеве», -50% на вторые джинсы в «O’stin». Магазин «Reserved» проводит межсезонную распродажу — скидки до 40%, в магазине «Kapriz» — -15% на всю демисезонную обувь, «Спортмастер» делает скидки на джемперы, футболки и брюки для мальчиков, до 70% доходят скидки в магазине итальянской одежды «Motivi», а 30 марта накануне привоза в «Мега Хенде» вещи можно купить со скидкой 90%.

31 марта в 14:00 на первом этаже ТРК «Лотос Plaza» пройдет стильное шоу-дефиле, на котором вы увидите преображение всех участниц проекта «Superwoman» и познакомитесь с актуальными и модными новинками сезона весна-лето 2018 года.

До 31 марта магазин «Л’Этуаль» объявляет «Кибервесну» и делает скидки до 70%. Акции на косметику традиционно находим в «Улыбке радуги»: до 31 марта -30% на лак для укладки, -25% на краску для волос и столько же на блеск для губ. Также до субботы в «Магнит Косметик» найдете скидку 30% на все чулочно-носочные изделия и мужские и женские дезодаранты.

Клиника эстетической медицины «Ампаро» уже подготовила подборку акций в апреле: среди них скидка 10% на ультразвуковую чистку, 15% на аллергологические исследования и привлекательные предложения на другие процедуры для красоты и здоровья, подробности здесь.

До 31 марта магазин детских товаров «Оранжевый слон» делает скидку 20% на все игрушки из коллекции «Секретик радости». А до 30 апреля в будние дни с 10:00 до 20:00 студенты могут посещать экопарк «Зоолесье» со скидкой 50% (не забудьте студенческий билет!).