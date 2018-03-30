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Льготной ипотекой на Ямале с начала года захотели воспользоваться 28 семей
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Льготной ипотекой на Ямале с начала года захотели воспользоваться 28 семей 

РИА Недвижимость 37 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Двадцать восемь семей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала года изъявили желание воспользоваться льготной ипотекой с низкой процентной ставкой, сообщает в четверг правительство ЯНАО.
С прошлого года ямальцы имеют возможность получить заем по низкой процентной ставке от 5,75% на весь период действия договора. Получить господдержку могут все категории граждан округа. Величина процента зависит от состава семьи и размера первоначального взноса получателя. Многодетные семьи с тремя и более детьми, при наличии первоначального взноса размером 50%, могут получить самую низкую процентную ставку.
"С начала года уже 11 семей получили льготную ипотеку в размере 32 миллиона рублей. Всего с начала года в офисе Ямальской ипотечной компании принято 28 заявок от жителей Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского и окружной столицы. Отказ получили четыре семьи по причине отрицательной кредитной истории и недостаточной платежеспособности. Семнадцать семей проходят процедуру рассмотрения у АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию — ред.)", — говорится в сообщении.
Средства для оказания господдержки гражданам, желающим воспользоваться льготной ипотекой, предусмотрены в этом году в окружном бюджете. Планируется, что в 2018 году в мероприятиях смогут принять участие 118 семей. Господдержка осуществляется в рамках основного мероприятия «Повышение доступности жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО», уточняют власти.
Заявления от граждан рассматриваются в два этапа. В первом участник программы проверяется на платежеспособность, а также предоставляет необходимый для участия пакет документов. На втором — граждане проходят процедуру оценки объекта недвижимости. Жилье должно относиться к строящемуся или вновь построенному, правами на реализацию которого обладает застройщик.
Ипотечные займы предоставляются региональным оператором (Ямальская ипотечная компания). Между правительством округа, Единым институтом развития в жилищной сфере — АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» и его региональным оператором на территории ЯНАО АО «Ямальская ипотечная компания» заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство.
РИА Недвижимость: последние новости
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