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Лондон не стал объяснять угрозы кибератак против России
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Лондон не стал объяснять угрозы кибератак против России 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российское посольство в Лондоне выразило обеспокоенность отсутствием объяснения со стороны британского МИД по поводу звучавших со стороны некоторых парламентариев угроз задействовать «наступательный киберпотенциал» против России.
«Еще 13 марта посольство направило в Форин-офис ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве. К сожалению, до сих пор ответ нами не получен», — сказал РИА «Новости» представитель посольства.
По его словам, «это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы». «О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность», — добавили в посольстве.
13 марта британские СМИ сообщили, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве «ответной меры» на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В российском посольстве отметили, что подобные угрозы были озвучены и в парламенте Великобритании.
В ответ российское посольство официально запросило разъяснения у МИД Великобритании об угрозе осуществления Лондоном кибератаки против России.
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