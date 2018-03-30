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Болельщикам чемпионата мира выдадут 1,5 млн путеводителей
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Болельщикам чемпионата мира выдадут 1,5 млн путеводителей 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил, что болельщикам чемпионата мира 2018 года в России выдадут 960 тыс. туристических карт и 460 тыс. справочников о Москве, сообщает ТАСС.
"Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций", — цитирует Гуляева сайт мэрии Москвы.
Справочники будут переведены на русский, английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки.
Отмечается, что буклеты будут распространять в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах и отелях.
Ранее сообщалось, что две тысячи бельгийских туристов планируют посетить Калининград во время чемпионата мира 2018 года.
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