Банки.ру и ВСК запустили спецпредложение по ипотечному страхованию

Посетители портала Банки.ру в рамках спецпредложения с компанией «ВСК» смогут получить скидку до 40% на пакет страхования для ипотечного заемщика. Предложение действует при заключении договора со страховой суммой от 50 тыс. рублей, воспользоваться им можно до 30 апреля.

Максимальная скидка предоставляется при переходе из другой страховой компании, при первичном оформлении договора ипотечного страхования скидка равна 20%.

В пакет включено страхование залогового имущества (конструктивные элементы), жизни и здоровья заемщика, а также титульное страхование. Страховка включает полный пакет рисков по ипотечному страхованию, которые обычно требуют кредитные организации:

повреждение конструктивных элементов в результате пожара, аварии систем водоснабжения, канализационных систем и др. ;

стихийные бедствия;

кража, грабеж, разбой и другие противоправные действия третьих лиц, включая теракт;

падение летательных объектов или их частей, деревьев;

наезд транспортных средств, взрыв;

инвалидность I или II группы, смерть заемщика в результате несчастного случая или заболевания;

признание сделки с недвижимостью недействительной по решению суда.

Страховка оформляется без визита в офис — договор доставит курьер.

Премию по страховке можно оплатить в рассрочку (двумя платежами).

Для получения скидки необходимо оформить онлайн-заявку на сайте Банки.ру. В течение 30 минут вы получите расчет стоимости полиса со скидкой.

Продуктовый виджет