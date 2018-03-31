Автобус с покупателями ТЦ «МЕГА» столкнулся с грузовиком

Автобус с покупателями ТЦ «МЕГА» столкнулся с грузовиком «ДАФ» 30 марта на трассе «Москва-Уфа». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Автобус «ПАЗ» перевозил покупателей ТЦ «МЕГА». В автобусе находилось 10 человек.

В результате аварии 6 человек получили ранения. Среди пострадавших два подростка — 13 и 14 лет.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь в Кстовской ЦРБ.

Напомним, водитель «Лады» сбил пенсионерку в Автозаводском районе. ДТП произошло на пешеходном переходе.