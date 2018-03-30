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Российские магазины готовы к внедрению системы выдачи наличных
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Российские магазины готовы к внедрению системы выдачи наличных 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Эксперт выразил уверенность, что российские магазины готовы к внедрению системы выдачи наличных на кассах.
Слова гендиректора комании-производителя кассовых аппаратов Сергея Карпова приводит РИА «Новости». По мнению Карпова, для внедрения такой системы требуется разработка соответствующего програмного обеспечения: «В каком-то смысле эти предложения, и то, что касается, снятия наличных, это функционал кассового аппарата. Мы создаем платформу для кассовых аппаратов и, естественно, создаем аппаратную среду для реализации этого функционала. Дальше возникает вопрос программного обеспечения. Как только появится модификация, которая позволит выдавать наличные, наши устройства, платежные терминалы, будут это поддерживать. Аппаратная часть к этому готова».
Напомним, что ранее обсуждалась возможность появления в российских магазинах технологии, позволяющей снимать наличные с карты на кассах магазинов. Эту систему находят удобной для всех сторон, участвующих в подобных операциях.
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