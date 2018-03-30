Микроизменения в городе

Казань меняется на глазах со скоростью ракеты Falcon 9. Важные изменения происходят ежедневно и иногда незаметно. Редакция e-Kazan.ru собрала коллекцию любопытных уличных микроизменений и делится с читателями.

Новая пешеходная зона

Фото: tatar-inform.ru Пешеходную зону от станции метро «Козья слобода» до Центра семьи «Казан» начали благоустраивать. На этой неделе на выходе из подземного перехода были замечены экскаваторы. Строители открыли и канализационный люк, расположенный в метре от пешеходного перехода. Никаких ограждений не было. Пешеходная зона будет вести казанцев и гостей города к футбольному фанфесту у Чаши. Он начнется 14 июня и продлится до 15 июля.

Троллейбусы с розетками

В троллейбусах были замечены usb-розетки. Можно зарядить телефон, фотоаппарат или плеер. Причем бороться за розетку с другими пассажирами или терять время в очередях не нужно. Розетки рассредоточены по всему салону.

Ограждения на Арбузова

Фото: e-Kazan.ru Проезжая часть улицы Арбузова, от Сибирского тракта в сторону проспекта Победы, стала ýже. Правый крайний ряд занят дорожной техникой. К счастью, ремонтные работы хорошо огорожены и «увешаны» предупредительными знаками. Так что шансов случайно наехать на ограждения нет.

Закрытый каток

Фото: vk.com/kremlinnab

На Кремлевской набережной закрылся каток, несмотря на вполне зимнюю погоду. Говорят, каток начал таять. Противостоять весне нет смысла. Поэтому скоро остатки льда уберут, чтобы расчистить путь для велосипедистов. Кстати, каток на «Черном озере» тоже на днях закрылся.

Инновации в электричке

Фото: sodruzhestvoppk.ru В электричках из Казани в аэропорт теперь можно расплачиваться банковскими картами. Правда, пока в тестовом режиме. Для того, чтобы оплатить проезд, нужно вставить карту в устройство, которое носит с собой билетный кассир. Если карта оснащена PayPass, ее можно просто приложить к валидатору. Скоро картами можно будет расплачиваться во всех пригородных поездах.

Казань постоянно меняется, становится удобнее и приятнее для жизни. Присылайте собственные зарисовки на тему полезных микроизменений в городе на адрес info@e-kazan.ru с пометкой «Мои микроизменения!».

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