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В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40
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В Омске со 2 апреля запустят автобус № 40 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Маршрут № 40 возобновит свою работу. Он поедет по маршруту «Посёлок Юбилейный — СТЦ „МЕГА“ и Нефтяники и Левый берег. Теперь омичи смогут без пересадки доехать с Красного Пути до ул. 70 лет Октября и бульвара Архитекторов. Новый автобус будет следовать по пр. Мира, ул. Красный Путь, затем поедет на Метромост, а оттуда по ул. 70 лет Октября и бульвару Архитекторов до „Меги“.
Всего на маршруте будет работать 20 автобусов малого класса компании „АвтоСила55“.
Отметим, что на маршруте будут действовать транспортные карты, и все виды проездных, в том числе и повременной.
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