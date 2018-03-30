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Более 1,4 млн путеводителей по Москве раздадут болельщикам ЧМ‑2018
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Более 1,4 млн путеводителей по Москве раздадут болельщикам ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 получат бесплатно более 1,4 миллиона путеводителей по Москве на русском, английском, китайском, немецком, испанском и французском языках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Болельщики чемпионата мира по футболу из других городов и стран бесплатно получат путеводители по Москве. Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском», — говорится в сообщении.
Путеводители расскажут о стадионе «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужники», покажут расписания матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб. Они также укажут, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.
«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — отметил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Справочники и туристические карты начнут распространять за несколько дней до начала чемпионата. Получить их можно будет в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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