Более 1,4 млн путеводителей по Москве раздадут болельщикам ЧМ‑2018

Болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 получат бесплатно более 1,4 миллиона путеводителей по Москве на русском, английском, китайском, немецком, испанском и французском языках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Болельщики чемпионата мира по футболу из других городов и стран бесплатно получат путеводители по Москве. Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском», — говорится в сообщении.

Путеводители расскажут о стадионе «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужники», покажут расписания матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб. Они также укажут, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — отметил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

Справочники и туристические карты начнут распространять за несколько дней до начала чемпионата. Получить их можно будет в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков.