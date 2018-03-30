Зарубежные страны улучшают условия для российских туристов 

До 90 дней можно будет провести россиянам на Кубе, не получая визу. Одна из самых популярных стран Карибского бассейна улучшила условия для гостей из России в преддверии курортного сезона.
Упростила систему пропуска россиян и Португалия. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, теперь россиянам для получения визы необходимо предъявить один из двух документов. Либо ваучеры из гостиниц, где они намерены остановиться, или приглашение от принимающей стороны. В перспективе португальские власти обещают выдавать русским путешественникам длительные мультивизы.
Ждут россиян и в Израиле. Местные власти увеличили сумму выплат, которые предлагаются турфирмам и авиакомпаниям, которые привезут на Красное море туристов. С 1 сентября по 31 мая 2019 года выплаты на каждого гостя из России, посетившего курорт Эйлат, составят 60 евро.
Между тем, по словам экспертов, безусловным лидером этого года стала Турция. На курорты этого государства распродано рекордное количество туров.