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На Ямале средний размер социальной пенсии составит 11600 рублей
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На Ямале средний размер социальной пенсии составит 11600 рублей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
С 1 апреля размеры социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению более 10 тыс. ямальских пенсионеров проиндексированы на 2,9 процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Увеличение пенсий ожидает получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семьи погибших военнослужащих и чернобыльцев.
К получателям социальных пенсий относятся те граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости. Её получают мужчины в 65 лет, женщины — в 60 лет. Кроме того, социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и подкидышам.
По предварительным данным, средний размер социальной пенсии на Ямале составит более 11600 рублей. Например, размер пенсии ребенку-инвалиду составит 18648,66 руб., инвалиду 2 группы — 7770,36 руб., инвалиду 3 группы — 6604,86 руб.
Индексация будет проведена пенсионерам независимо от факта работы.
Что касается дальнейшего повышения размеров пенсий, то с 1 августа произойдет традиционный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров, за которых в 2017 году были начислены пенсионные баллы.
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