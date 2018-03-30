На Ямале средний размер социальной пенсии составит 11600 рублей

С 1 апреля размеры социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению более 10 тыс. ямальских пенсионеров проиндексированы на 2,9 процента с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

Увеличение пенсий ожидает получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семьи погибших военнослужащих и чернобыльцев.

К получателям социальных пенсий относятся те граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости. Её получают мужчины в 65 лет, женщины — в 60 лет. Кроме того, социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и подкидышам.

По предварительным данным, средний размер социальной пенсии на Ямале составит более 11600 рублей. Например, размер пенсии ребенку-инвалиду составит 18648,66 руб., инвалиду 2 группы — 7770,36 руб., инвалиду 3 группы — 6604,86 руб.

Индексация будет проведена пенсионерам независимо от факта работы.

Что касается дальнейшего повышения размеров пенсий, то с 1 августа произойдет традиционный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров, за которых в 2017 году были начислены пенсионные баллы.