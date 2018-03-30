Вор-рецидивист в женской одежде обокрал 20 магазинов и попал на видео

На Сахалине задержали серийного вора, обокравшего около 20 магазинов. Для того, чтобы остаться незамеченным, рецидивист переодевался в женскую одежду: надевал длинную куртку с капюшоном и парик, а лицо скрывал медицинской маской.